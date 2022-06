FOTO – De Vrij chiude la stagione con una vittoria: «Ora tempo di riposare!»

Stefan de Vrij termina con una vittoria la sua stagione, quella conquistata con la maglia dell’Olanda contro il Galles. Come scritto sui social, ora per lui è tempo di riposo.

STAGIONE TERMINATA – De Vrij vince la sua ultima sfida stagionale con la maglia della sua nazionale, l’Olanda. Ora per lui è tempo di ricaricare le pile in vista della prossima stagione: «Grande vittoria per finire la stagione! Ora è tempo di riposare e spegnere. Grazie per il supporto».

Di seguito il post pubblicato dal difensore olandese su Instagram.