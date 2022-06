Il Verona ha scelto Carboni per affidargli la fascia: rinforzo per Cioffi – SI

Cioffi è il nuovo allenatore del Verona. Il club si sta muovendo per mettere a segno i primi colpi e, non a caso, ieri ha incontrato anche l’Inter per parlare uno dei giovani più interessanti del Campionato Primavera, cioè Franco Carboni.

IN PRESTITO – Il Verona vuole regalare a Gabriele Cioffi il primo rinforzo a disposizione in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda la fascia, il primo nome della lista è il gioiello dell’Inter Primavera, Franco Carboni. Come sottolineato dal suo procuratore ieri, però, il calciatore andrà via dall’Inter solo in prestito (vedi QUI l’intervista). Per l’esterno argentino sarebbe la sua prima grande esperienza tra i grandi, in Serie A.

Fonte: Sportitalia