FOTO – Borussia Monchengladbach-Inter: la carica di Young alla vigilia

Ashley Young Inter

Quasi 24 ore al calcio d’inizio di Borussia Monchengladbach-Inter, match valido per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. Ashley Young ha caricato l’ambiente in vista di una gara decisiva per il cammino nerazzurro

DENTRO O FUORI – La squadra di Antonio Conte non ha scelta: Borussia Monchengladbach-Inter deve fruttare tre punti, per poi sperare in un risultato favorevole tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Ashley Young, sul suo account Instagram, ha caricato l’ambiente nerazzurro: “Pronti per la Champions League!”, sperando che sia di buon auspicio per la gara del Borussia Park.