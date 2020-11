Borussia Monchengladbach-Inter, nuovo status per Darmian

Condividi questo articolo

Domani si giocherà Borussia Monchengladbach-Inter (alle ore 21.00), e Matteo Darmian partirà con ogni probabilità titolare. Ma con uno status diverso rispetto all’andata.

EVOLUZIONE – Nella gara di andata tra Borussia Monchengladbach e Inter dello scorso 21 ottobre, Matteo Darmian esordiva coi nerazzurri. Titolare nella prima sfida di Champions League, in modo del tutto inaspettato. Infatti solo la positività di Achraf Hakimi al Covid-19 (rilevata nel pomeriggio stesso) ha aperto le porte del campo al numero 36. Che ha tuttavia disputato una gara estremamente ordinata e positiva, andando anche vicino al gol in alcune occasioni. Domani sera, con ogni probabilità, toccherà ancora lui dal 1′ sulla fascia destra. Ma stavolta con ampi meriti guadagnati sul campo. Nella prova di Sassuolo è stato tra i migliori in campo, ed ha pure servito l’assist per lo 0-3 di Roberto Gagliardini. Nessuna bocciatura tuttavia per Hakimi. Semplicemente, in questo momento Darmian riesce a leggere meglio e più in fretta i codici del gioco di Conte, e il tecnico preferisce affidarsi a certezze note in una gara così delicata.