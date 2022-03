FOTO – Bastoni, un imperativo in vista di Liverpool-Inter: «Onorare i colori»

Bastoni è stato il protagonista della vigilia di Liverpool-Inter intervenendo in conferenza stampa insieme a Inzaghi (QUI le dichiarazioni del difensore). Il difensore nerazzurro su Instagram ha un unico imperativo in vista della super sfida di Anfield

IMPERATIVO – Alessandro Bastoni sente tantissimo Liverpool-Inter e non vede l’ora di scendere in campo, come lui stesso ha avuto modo di dichiarare alla vigilia del match (vedi articolo). Il difensore nerazzurro è consapevole delle difficoltà contro una delle squadre più forti d’Europa che parte dal 2-0 dell’andata, ma l’imperativo deve essere solo uno: “Onorare i colori nerazzurri”.

Così Bastoni suona la carica su Instagram.