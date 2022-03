Bastoni: «Liverpool-Inter, non vedo l’ora di giocare! Serve spirito di gruppo»

Bastoni è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Liverpool-Inter, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Di seguito le dichiarazioni del difensore nerazzurro

SENZA PAURA – Alessandro Bastoni ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Liverpool-Inter: «Salah, Mané e Diogo Jota sono fortissimi ma al di là di questo ci servirà una grande partita e un grande spirito di gruppo perché giocare in certi stadi serve a me e a tanti giocatori che per la prima volta giocano partite del genere. Se si ha paura ad affrontare partite così bisogna cambiar mestiere, quindi non vedo l’ora che arrivino le 21.00 di domani per poter scendere in campo».