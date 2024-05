FOTO – Stankovic saluta la Sampdoria: «Mi avete regalato un sogno»

Filip Stankovic lascia la Sampdoria dopo l’esperienza in prestito dall’Inter. La possibilità della Serie A è sfumata ma al giovane portiere figlio di Dejan Stankovic rimane comunque il ricordo di una bella avventura. Di seguito il suo saluto al club e ai tifosi blucerchiati

AI SALUTI – Filip Stankovic ha difeso in questa stagione la porta della Sampdoria, dove era in prestito dall’Inter. L’esperienza a Genova è giunta al termine, la possibilità di conquistare la Serie A è sfumata ma il giovane portiere figlio d’arte è comunque molto soddisfatto dell’avventura vissuta in blucerchiato. Stankovic saluta i tifosi e il club doriano con parole commosse e cariche di affetto e riconoscenza.

Stankovic, addio alla Sampdoria e ritorno all’Inter: il saluto del giovane portiere al club blucerchiato

SOGNO – Stankovic saluta così: “Quei colori, la gradinata. Lo stadio con un tifo incredibile e una città che ti spinge sempre a sfidare l’orizzonte. Mi avevano detto che sarebbe stato bello, ma non pensavo così. Grazie Samp. Avrei voluto regalarvi un sogno. Me l’avete regalato voi. Non lo dimenticherò”.

Questo il post pubblicato da Stankovic su Instagram.