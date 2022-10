FOTO – Acerbi, una sola parola per commentare Fiorentina-Inter

Arrivano le prime reazioni dei giocatori nerazzurri dopo Fiorentina-Inter, vittoria arrivata al 95′ grazie alla rete decisiva di Henrikh Mkhitaryan. Tra questi anche Francesco Acerbi, che ha avuto bisogno di una sola parola per commentare il risultato.

VITTORIA PESANTE – Basta una sola e unica parola a Francesco Acerbi per riassumere le emozioni di Fiorentina-Inter. Il difensore nerazzurro ha infatti pubblicato una foto della squadra sui suoi canali social. “A M A L A” il suo commento. Più che sufficiente, come detto, per riassumere questa pazza vittoria.

Qui sopra il post pubblicato dal difensore.