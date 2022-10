Inzaghi: «Sul terzo gol dovevamo essere più bravi. Mi porto tante cose»

Per Inzaghi conferenza dal Franchi al termine di Fiorentina-Inter, l’ultimo dei tre anticipi di oggi in Serie A. Queste le risposte date dall’allenatore in sala stampa dopo la partita di Firenze.

Quanto può dare questa vittoria?

Tantissimo. Un pochettino abbiamo risentito. Ci hanno recuperato due volte, sul terzo gol dovevamo essere più bravi perché perdiamo il duello con Milenkovic e perdiamo Jovic. La squadra ci ha creduto, avrebbe potuto fare il 3-4 con Mkhitaryan sulla discesa prima e abbiamo preso una vittoria importantissima per noi. Mi porto i gol in trasferta e l’esultanza coi nostri tifosi, un ottimo segnale.

Tra le note positive di questa serata c’è l’ennesimo gol di Barella. C’è del lavoro dietro?



Chiaramente è cresciuto, ci sta dando una grande mano. La sua crescita per noi è importantissima, la scorsa stagione era in vetta agli assist e quest’anno sta facendo i gol. Ne avrebbe potuto fare un altro sulla discesa con la parata del portiere, deve continuare così. Stiamo crescendo e Barella è uno di questi.