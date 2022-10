Lautaro Martinez: «Spero di diventare bandiera all’Inter! Ottima partita»

Autore di una prestazione da migliore in campo, condita anche da un assist e da una doppietta, Lautaro Martinez ha parlato della prestazione e del suo futuro all’Inter. Il tutto ai microfoni di Rai Sport.

BANDIERA – Lautaro Martinez felice per la sua prestazione da protagonista in Fiorentina-Inter, ha parlato anche del suo futuro in nerazzurro: «Momento importante, bello della squadra che ha fatto un’ottima partita. Punti importanti portati a Milano. Il gol a volte arriva a volte no, uno però cerca sempre di dare il massimo e di dare una mano. Faccio i complimenti anche ai compagni che hanno fatto un’ottima prestazione. Sono cinque anni che sono qui e sono maturato tanto. Mi trovo bene, sono felice qua. Spero di poter diventare una bandiera, ho un contratto qui e penso solo all’Inter. Ci sono tanti obiettivi da qui in avanti e speriamo di continuare così».