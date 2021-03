Conte euforico dopo Inter-Atalanta: Â«Noi! Tutti insiemeÂ». E pubblica una foto

Conte euforico dopo Inter-Atalanta: «Noi! Tutti insieme». E pubblica una foto

Antonio Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Conte è sempre più social e lo è ancora di più dopo una vittoria importante come quella di Inter-Atalanta. Il suo messaggio odierno è dedicato alla compattezza del gruppo nerazzurro

TUTTI INSIEME – Una partita non sempre cambia una stagione ma una vittoria può migliorarla. Soprattutto se si tratta di Inter-Atalanta, che riporta l’Inter di Antonio Conte a +6 sul Milan secondo. E l’allenatore nerazzurro ha un messaggio per il suo gruppo e ovviamente per i tifosi interisti: “Noi! Tutti insieme”. Di seguito il post con foto pubblicato da Conte su Instagram.