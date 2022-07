Bastoni: «Sabato sera ad alto ritmo. Buon test in vista del campionato»

Bastoni commenta la quarta amichevole dell’Inter direttamente sui social. Il difensore ha giocato da titolare durante la gara contro il Lione terminata 2-2

BUON TEST − Alessandro Bastoni è sceso in campo dal primo minuto durante Inter-Lione a Cesena. Il match è terminato 2-2 con la rimonta dei nerazzurri targata Romelu Lukaku e Niccolò Barella. Bastoni ha giocato 59 minuti per poi lasciare il campo a Milan Skriniar. Il difensore azzurro ha commentato in questo modo l’uscita contro i francesi: «Sabato sera ad alto ritmo: un buon test in vista dell’inizio del campionato».

Rimonta nerazzurra in stile Inter-Monaco di Ferrara.