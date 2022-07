Skriniar esordisce in Inter-Lione. Lo slovacco entusiasta: «La prima»

Skriniar ha esordito in Inter-Lione dopo settimane di stop a causa di un infortunio rimediato in Nazionale. Lo slovacco è entrato nella ripresa per Bastoni

ESORDIO − Una mezz’ora abbondante per Milan Skriniar in Inter-Lione. Quanto basta per ridare sorriso a Inzaghi ma anche al popolo nerazzurro, timoroso di perdere lo slovacco. Skriniar ha debuttato in questo ritiro precampionato con l’Inter dopo lo stop che lo ha costretto ai box con la propria Nazionale. Il difensore, su Instagram, ha espresso la sua soddisfazione.

Lo slovacco inizia a mettere minuti sulle gambe in vista dell’avvio ufficiale di stagione.