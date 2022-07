VIDEO – Inter-Lione 2-2, gol e highlights della partita amichevole

Inter-Lione è finita 2-2, quarta amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato della stagione 2022-2023: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena.



ANCORA DI RIMONTA – Inter-Lione 2-2 nella quarta amichevole precampionato. Sembra quasi un replay di quanto accaduto due settimane fa col Monaco: l’Inter deve andare sotto di due gol per riprenderla. E sì che l’inizio è promettente, perché Romelu Lukaku al 3′ di testa va vicino all’1-0 e in generale la prima mezz’ora è dominio nerazzurro. Poi all’improvviso segna il Lione, al 31′ con cross di Paquetà e colpo di testa di Alexandre Lacazette perso malamente da Stefan de Vrij. I francesi prendono in mano la partita, con Teté che colpisce il palo prima dell’intervallo. Subito dopo il riposo, al 49′, il raddoppio: cross da destra bucato da Denzel Dumfries, raccoglie Houssem Aouar il cui tiro finisce di nuovo sul legno ma da due passi ci pensa l’appena entrato Rayan Cherki a mettere dentro. Lo 0-2 è un campanello d’allarme che l’Inter raccoglie e due minuti dopo accorcia, di testa con Lukaku su cross di Federico Dimarco dopo che Lautaro Martinez aveva tirato addosso ad Anthony Lopes. Inerzia che cambia e al 65′ Lautaro Martinez con un gran movimento pesca Nicolò Barella sulla destra, per il gran tocco sotto del 2-2. Gol favoloso, il migliore del precampionato. Nel finale il Lione riemerge e potrebbe pure vincerla, ma ci pensa André Onana a salvare tutto deviando sulla traversa un colpo di testa di Moussa Dembélé. Sabato prossimo ultima amichevole, a Pescara col Villarreal (ore 20.30). Poi sarà già campionato.

Di seguito il video con la sintesi di Inter-Lione dal canale ufficiale YouTube della società.