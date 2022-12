VIDEO – Asllani saluta il suo 2022 fra Empoli ed Inter: «Grazie per tutto»

Kristjan Asllani si prepara al 2023 con l’Inter. Il centrocampista, attraverso un video pubblicato sul suo account di Instagram, “saluta” il suo 2022

SALUTI – Per Kristjan Asllani il 2022 è stato un anno importante per la carriera. Il centrocampista ha iniziato l’anno con l’Empoli, stupendo tutti per talento e maturità mostrati a soli 20 anni. A luglio il suo approdo all’Inter che può aprirgli nuovi scenari in carriera. Il classe 2002, attraverso un video pubblicato sul suo account di Instagram, saluta e ringrazia l’anno trascorso: «Grazie per tutto».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kristjan Asllani (@kristjanasllani)

Fonte: Instagram