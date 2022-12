Longhi: «L’Inter in Champions League ha mostrato la sua forza! Porto ben allenato»

Bruno Longhi, ospite di Radio Sportiva, ha fatto una disamina del 2022 in Champions League delle italiane tra cui l’Inter

SQUADRA ALL’ALTEZZA − Bruno Longhi ha esaminato l’atteggiamento delle italiane in Champions League durante l’anno solare 2022. Il giornalista in primis ha fatto l’analisi della stagione 2021-2022 dell’Inter: «L’Inter ha avuto una fase a gironi in cui è riuscita a mettersi in sesto grazie ai risultati ottenuti soprattutto con lo Sheriff Tiraspol. Due vittorie in quella situazione, che hanno proiettato i nerazzurri alla partita degli ottavi contro il Liverpool dove la squadra è stata comunque all’altezza. A Milano era stata una partita molto equilibrata, scandita poi da due gol nel finale quando sembrava non dovessero neanche arrivare. E poi gli uomini di Inzaghi sono stati bravi, pur soffrendo, ad ottenere al ritorno un risultato di prestigio».

AVVERSARIO OSTICO − Longhi si è infine soffermato sul girone dei nerazzurri di questa stagione, per poi parlare del complicato ottavo contro il Porto. Le sue parole: «I problemi li avranno anche Milan e Inter contro due quadre che sono brave anche a non far giocare. I nerazzurri hanno fatto quella risalita impressionante anche nel girone perché ci sono state le due partite con il Barcellona che hanno certificato la forza del club milanese. Ha vinto in casa una partita proibitiva con quel gol di Calhanoglu. Poi ha fatto un 3-3 che poteva anche essere una vittoria al Camp Nou ed è riuscita a staccare il biglietto per gli ottavi. Ora affronterà il Porto che conosciamo benissimo come squadra in grado di dare fastidio a tutti. Ricordiamo quello che fece lo scorso anno con il Milan. Comunque è una squadra allenata benissimo da un ex interista, laziale e del Parma, Sergio Conceição . Per cui è una partita che diventa abbastanza ostica».