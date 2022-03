Zanetti: «Vittoria importante, felice per Lautaro Martinez. L’Inter c’è!»

Javier Zanetti, nel corso di un evento di beneficenza al Golden Padel di Vicenza, su Sky Sport è tornato a parlare della vittoria dell’Inter contro la Salernitana (facendo riferimento a Lautaro Martinez) e della Hall of Fame.

HALL OF FAME – Zanetti parla dell’ingresso nella Hall of Fame dell’Inter di Marco Materazzi, Wesley Sneijder, Samuel Eto’o e Gianluca Pagliuca: «Serata molto emozionante prima di Inter-Salernitana, mi ha fatto molto piacere rivedere i miei ex compagni. Tutti quelli che ho avuto nel corso della mia carriera, meritata la loro entrata nella Hall of Fame. C’è sempre grande emozione quando senti i tuoi tifosi che ti applaudono per quello che hai fatto difendendo questa maglia per tanti anni. Il tifoso interista ieri sera era emozionato di vedere questi campione. Anche per loro è tata une bella serata».

LA PARTITA – Zanetti conclude esprimendo tutta la sua felicità per la vittoria dei nerazzurri ieri contro la Salernitana: «Vittoria molto importante, sono contento per Lautaro Martinez e per tutta la squadra che ha fatto una grande prestazione cancellando un brutto periodo. Il gruppo ci crede e c’è un obiettivo molto chiaro: essere protagonisti in un campionato molto difficile. Noi ci siamo e sono molto contento per la prestazione della squadra».