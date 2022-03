Christensen non rinnova e cambia squadra: no Inter! Va in Liga

Christensen ha un contratto in scadenza con il Chelsea a giugno 2022 e secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, ha scelto di trasferirsi in Spagna. L’Inter era sulle sue tracce ma senza mai affondare il colpo.

IN SPAGNA – Christensen, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non rinnoverà il suo contratto (in scadenza a giugno 2022) con il Chelsea. Per non mancare di rispetto al club inglese, ha rifiutato anche proposte da altri club della Premier League. Adesso il difensore danese – che in passato è stato accostato anche all’Inter -, è davvero vicino al Barcellona dove si trasferirà a parametro zero. La proposta di contratto è migliore di quella del Bayern Monaco, altro club interessato.

Fonte: Fabrizio Romano