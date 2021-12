Zanetti: «Liverpool forte e con grande tradizione ma noi siamo l’Inter»

Javier Zanetti ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in occasione del Charity Dinner Gala per celebrare i 20 anni della Fondazione Pupi. Il vicepresidente ha detto la sua sul sorteggio di Inter-Liverpool

SORTEGGIO − Zanetti è convinto che l’Inter possa fare bene: «La soddisfazione è aiutare le persone e quelle che si sono avvicinate per questo progetto. Sorteggio? C’è rammarico per quello che è successo ma inutile commentarlo perché lo hanno visto tutti. Affronteremo il Liverpool che è una squadra forte con una grande tradizione ma noi siamo l’Inter e vogliamo continuare a fare bene in Champions League e sono sicuro che per febbraio saremo pronti ad affrontarli».