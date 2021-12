Tronchetti Provera: «Inter, che soddisfazione! La più bella degli ultimi anni»

Marco Tronchetti Provera, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset durante l’anniversario dei 20 anni della fondazione Pupi, ha celebrato il grande gioco dell’Inter. Un elogio anche a Inzaghi

SODDISFAZIONE − Tronchetti Provera è entusiasta del gioco espresso dai nerazzurri: «L’Inter gioca un un bel calcio, è una soddisfazione per tutti i tifosi, grazie alla società, alla squadra e a Simone Inzaghi. Secondo me, è l’Inter più bella degli ultimi 10 anni perché gioca alla grande per tutti i 90 minuti».