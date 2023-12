UFFICIALE – Inter qualificata al Mondiale per Club 2025! Unica italiana

Il Consiglio della FIFA ha annunciato ufficialmente gli ultimi dettagli legati ai criteri di qualificazione per il Mondiale per Club 2025. L’Inter è ufficialmente qualificata, mentre altre tre italiane restano ancora in corsa.

UFFICIALE – Il Consiglio della FIFA si è riunito e ha preso decisioni riguardo la prima Coppa del Mondo per Club FIFA a 32 squadre, che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025. La formula è quella dei Mondiali: ci sarà una fase a gironi composta da otto gironi da quattro squadre. Le prime due squadre di ciascun girone accederanno agli ottavi di finale con partite a eliminazione diretta fino alla finale. Prenderanno parte alla competizione quattro squadre africane: le tre vincitrici della CAF Champions League e una per ranking, gli stessi criteri validi anche per l’Asia e Nord e Centro America. Saranno invece dodici le partecipanti europee, le quattro vincitrici delle Champions League e le otto migliori squadre presenti nel ranking. Tra queste c’è ufficialmente anche l’Inter, prima squadra italiana qualificata (restano ancora in corsa Juventus, Napoli e Lazio). Presenti anche Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, PSG, Porto e Benfica. Di seguito la lista completa ina tesa degli ultimi posti.

MONDIALE PER CLUB, LE SQUADRE QUALIFICATE

AFRICA

2020/21 and 2022-23: Al Ahly SC (EGY)

2021/22: Wydad AC (MAR)

2023/24: TBC

Ranking

ASIA

2021: Al Hilal SFC (KSA)

2022: Urawa Red Diamonds (JPN)

2023/24: TBC

Ranking

EUROPA

2020/21: Chelsea FC (ENG)

2021/22: Real Madrid CF (ESP)

2022/23: Manchester City FC (ENG)

2023/24: TBC

FC Bayern München (GER)

Paris Saint-Germain FC (FRA)

FC Internazionale (ITA)

FC Porto (POR)

SL Benfica (POR)

10. TBC

11. TBC

12. TBC



NORD E CENTRO AMERICA

2021: CF Monterrey (MEX)

2022: Seattle Sounders FC (USA)

2023: Club León (MEX)

2024: TBC

OCEANIA

Auckland City FC (NZL)

SUD AMERICA

2021: SE Palmeiras (BRA)

2022: CR Flamengo (BRA)

2023: Fluminense FC (BRA)

2024: TBC

Ranking: 2 team