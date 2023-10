Taremi-Inter, Porto al bivio: due strade! E il suo costo è sceso − SM

L’Inter continua a monitorare la situazione relativa a Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano va in scadenza a giugno 2024 e ora il Porto si trova ad un bivio

NEL MIRINO − Taremi rimane in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Dopo averlo cercano invano in estate, con il club nerazzurro frenato dall’eccessiva richiesta del Porto di 30 milioni di euro, a gennaio – raccontano i colleghi di Sport Mediaset – potrebbe esserci un altro assalto, stavolta quello decisivo. Infatti, l’attaccante iraniano, in scadenza il 30 giugno 2024, non ha alcuna intenzione di rinnovare il proprio contratto. Il Porto, dunque, rischia di farselo sfilare a zero la prossima estate. Un bivio: o non incassare nulla oppure cederlo a gennaio a prezzo scontato, vicino ai 10 milioni di euro. Ausilio osserva. L’avvio di stagione di Taremi non è stato scintillante con appena due gol in 11 partite, così come quello del Porto, che si trova terzo sia nei gironi di Champions League che in campionato.