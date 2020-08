Steven Zhang raggiunge l’Inter a Dusseldorf: con lui tutta la dirigenza

Steven Zhang ha raggiunto l’Inter in Germania per supportare la squadra in vista della semifinale di Europa League. Il presidente nerazzurro è arrivato a Dusseldorf in compagnia della dirigenza interista al completo

QUADRATO – Steven Zhang fa quadrato insieme alla dirigenza in Germania. Come riferito da “SportMediaset”, il Presidente dell’Inter è arrivato da pochi minuti in quel di Dusseldorf per stare vicino alla sua squadra. Insieme a lui tutta la dirigenza al completo. Presenti l’AD Sport Giuseppe Marotta, l’altro AD Alessandro Antonello, il DS Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. Tutti concentrati sull’Europa League, Antonio Conte e i suoi ragazzi hanno bisogno di tutti.