Inter, Milinkovic-Savic nei radar! Idea doppio scambio col Bayern – SM

Condividi questo articolo

Punto di mercato sull’Inter nell’edizione odierna del notiziario di “SportMediaset”. I nerazzurri starebbero lavorando a un doppio scambio con il Bayern Monaco (vedi articolo) e non avrebbero smesso di seguire Milinkovic-Savic

IDEE – L’Inter, secondo “SportMediaset”, non perde di vista Sergej Milinkovic-Savic come grande obiettivo per il centrocampo. Sul serbo della Lazio c’è anche il Paris Saint-Germain, ma al momento è tutto fermo e non ci sono trattative in corso. La dirigenza interista sarebbe poi al lavoro per imbastire con il Bayern Monaco un doppio scambio. Ivan Perisic, che non è stato riscattato entro i termini pattuiti, potrebbe restare ugualmente in Germania. A raggiungerlo potrebbe essere Marcelo Brozovic, con David Alaba e Corentin Tolisso a fare il percorso inverso.