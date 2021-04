Spezia-Inter, Sanchez insidia Lautaro Martinez. Perisic dal 1′? – SM

Spezia-Inter è in programma domani alle 20:45. La squadra di Conte, reduce dal pareggio sul campo del Napoli, vuole ripartire al meglio nella corsa allo scudetto.

LA PROBABILE – Spezia-Inter è alle porte. Conte, in vista del match, potrebbe decidere di far ruotare alcuni uomini. Perisic, tornato in campo a Napoli dopo quasi un mese, potrebbe tornare titolare al posto di Darmian. In attacco Sanchez insidia Lautaro Martinez per un posto da titolare a fianco di Lukaku. Per il resto uomini confermati, con Barella, Brozovic ed Eriksen a centrocampo, Hakimi sulla corsia di destra. Difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni con Handanovic tra i pali.