Spezia-Inter, le possibili scelte di Italiano: Piccoli favorito su Nzola – SM

Spezia-Inter è in programma domani alle 20:45. La squadra guidata da Italiano cerca importantissimi punti salvezza. Il tecnico potrebbe puntare su Piccoli, a segno nel match d’andata

LA PROBABILE – Spezia-Inter si avvicina. La squadra guidata da Italiano cerca importantissimi punti salvezza. Il tecnico, in attacco, vista la crisi sotto porta di Nzola, potrebbe puntare su Piccoli, a segno nel match d’andata contro i nerazzurri. A completare il reparto offensivo ci saranno Gyasi e Farias, con Verde inizialmente in panchina. A centrocampo dovrebbero agire Pobega, Ricci e Maggiore. Difesa a 4 con Ferrer e Marchizza sugli esterni e Ismajli e Terzi al centro. Provedel in porta.