Gravina (presidente FIGC) eletto nel Comitato Esecutivo UEFA

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato eletto nel Comitato Esecutivo UEFA risultando anche il più votato tra i nove candidati

ELETTO – Gabriele Gravina fa il suo ingresso nel Comitato Esecutivo UEFA per i prossimi quattro anni. Il presidente della FIGC (che si era così espresso sulla Superlega) è risultato il più votato (53 voti) tra i nove candidati per gli otto posti a disposizione. All’interno del comitato, come reso noto dalla stessa UEFA, sono presenti Zbigniew Boniek (Polonia), Alexander Dyukov (Russia), David Gill (Inghilterra), Rainer Koch (Germania), Karl-Erik Nilsson (Svezia), Just Spee (Paesi Bassi), Servet Yardımcı (Turchia).