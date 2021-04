Spezia-Inter, formazione quasi fatta. Un solo cambio rispetto a Napoli – SM

Spezia-Inter è in programma questa sera alle 20:45. La squadra di Conte, reduce dal pareggio sul campo del Napoli, vuole ripartire al meglio nella corsa allo scudetto.

LA PROBABILE – Archiviata la questione SuperLeague, con l’Inter chiamatasi ufficialmente fuori, è tempo di scendere in campo. La squadra di Conte, infatti, scenderà in campo questa sera contro lo Spezia. Il tecnico nerazzurro, in vista del match, potrebbe decidere di confermare molti degli uomini scesi in campo, dal 1′, a Napoli. Uno il possibile cambio in vista: Perisic, tornato in campo al “Diego Armando Maradona” dopo quasi un mese, potrebbe tornare titolare al posto di Darmian. Per il resto solo conferme con Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa. Centrocampo con Barella, Brozovic ed Eriksen. Attacco formato da Lukaku e Lautaro Martinez.