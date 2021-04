Depay, agente vede il Barcellona di Koeman. Ma c’è anche un’offerta Inter

Memphis Depay, attaccante del Lione in scadenza di contratto, sta decidendo il suo futuro: il giocatore ha incontrato il Barcellona, ma anche l’Inter avrebbe avanzato un’offerta

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, un agente di Menphis Depay avrebbe incontrato Mateu Alemany a Barcellona. Il club blaugrana non avrebbe mollato l’attaccante olandese, connazionale dell’allenatore degli spagnoli, Ronald Koeman, in scadenza di contratto con il Lione, come spiegato ieri sera il giornalista Oriol Domènech nel programma Onze di Esport3. Il giocatore era già stato vicino alla società catalana nel corso della scorsa sessione di mercato, quando sempre possibile l’uscita di Dembele. Trovare un accordo con il calciatore non sarebbe facile. Tra l’altro quest’ultimo avrebbe sul tavolo anche offerte da parte di Inter, Juventus e Atletico Madrid.

Fonte: MundoDeportivo.com – Gabriel Sans