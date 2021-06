La Serie A riparte col pubblico allo stadio! Si inizia dal 25%, poi aumento

La Serie A 2020-2021 prenderà il via fra due mesi, ossia nel weekend del 21 e 22 agosto. Lo farà col pubblico negli stadi: arriva l’annuncio sul ritorno dei tifosi dopo un anno e mezzo di pandemia.

PORTE APERTE – L’ultima partita di Serie A col pubblico, inteso come vendita dei biglietti, è Cagliari-Roma di domenica 1 marzo 2020. Nel weekend del 21 e 22 agosto, quando riprenderà il campionato, finalmente potranno tornare i tifosi allo stadio. Lo annuncia Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, durante “Punto Nuovo Sport” su “Radio Punto Nuovo”: «Serie A col pubblico? Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Roberto Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza. Ci sarà una graduale progressione ed arrivare nelle settimane successive con incremento percentuale. La prossima stagione, quindi sarà con il pubblico in presenza e non inferiore al 25%. Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani».

Fonte: Radio Punto Nuovo