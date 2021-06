Pardo: «Mai creduto nel fallimento Inter. Calhanoglu? A zero, difficile…»

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato dell’arrivo di Calhanoglu all’Inter durante “Tutti Convocati” su Radio 24

COLPO A ZERO − Così Pardo sull’Inter e su Calhanoglu: «In casa Inter, bisogna fare risparmi perché si è speso tantissimo, ci sta che debba frenare ma da qui ad evocare scenari apocalittici, io non ci ho mai creduto e mai ci crederò. L’acquisto di Hakan Calhanoglu e l’ingaggio promessogli ne sono un esempio. A meno di zero è difficile trovare uno come il turco in quella zona del campo».