Biasin: «Calhanoglu ci sta nell’idea di Inzaghi. Tranquillo per un motivo»

Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” è intervenuto in collegamento durante la trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24. Un commento sull’arrivo all’Inter di Calhanoglu e sulle permanenze di Marotta e Ausilio

BUON ACQUISTO − Biasin ha commentato l’acquisto di Calhanoglu all’Inter: «Hakan Calhanoglu non è un fenomeno, personalmente è tre pianeti sotto Christian Eriksen. Ma nel momento in cui perdi il danese, il turco è una pezza sul mercato importantissima. Sono contento del suo arrivo, nell’idea tattica di Simone Inzaghi potrebbe fare un’ottima impressione. Tra i primi cinque campionati europei, Calhanoglu è nei primi posti per occasioni create, insieme a Franck Kessie è stato uno dei migliori del Milan».

DIRIGENZA − Così Biasin sulle permanenze di Marotta e Ausilio: «Affrontare un momento complicato come quello che deve affrontare l’Inter, diciamolo è veramente difficile. L’Inter deve consegnare 80 milioni entro fine giugno, ma sono tranquillo perché sono rimasti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio».