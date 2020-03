Serie A: l’AIC proclama lo sciopero, riguarda Juventus-Inter?

Condividi questo articolo

Non si calma il caos nella Serie A. Come ventilato nelle scorse ore l’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Damiano Tommasi ha proclamato lo sciopero per oggi e domani. Salta Juventus-Inter di questa sera?

Serie A nel caos totale. Parma-SPAL, Milan-Genoa e Sampdoria-Verona si stanno regolarmente giocando, ma le ultime notizie potrebbero mettere a rischio Udinese-Fiorentina e soprattutto Juventus-Inter di questa sera. L’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Damiano Tommasi che si è sempre dichiarato contrario alla disputa delle partite in piena emergenza Coronavirus, ha infatti comunicato di aver proclamato lo sciopero dei calciatori per le giornate di oggi e domani: “nell’intento di tutelare il diritto fondamentale alla salute dei propri associati, anche al fine di garantire la loro incolumità potenzialmente lesa da un pericolo alla propria salute grave ed immediato proclama lo stato di agitazione e indice lo sciopero per le giornate del 08/03/2020 de del 09/03/2020, riservandosi la proclamazione di ogni ulteriore azione collettiva”.