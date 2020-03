Juventus-Inter: l’ultimo dubbio di Conte, c’è un favorito – SM

Condividi questo articolo

Juventus-Inter di questa sera, nonostante il clima surreale in cui è piombato il calcio italiano, rappresenta una sfida cruciale per la classifica. Antonio Conte sembra avere un solo dubbio sulla formazione da mandare in campo questa sera all’Allianz Stadium

Juventus-Inter di questa sera, nonostante il caos in cui è piombato anche oggi il calcio italiano, dovrebbe essere disputata regolarmente all’Allianz Stadium. Secondo Sportmediaset XXL Antonio Conte, che vivrà un ritorno particolare all’Allianz Stadium dei suoi trionfi sulla panchina dei bianconeri in quanto non ci sarà un pubblico che lo avrebbe molto probabilmente contestato rumorosamente, ha un solo dubbio di formazione: è infatti sfida a tre tra Bastoni, Godin e D’Ambrosio per l’ultimo posto in difesa al fianco degli inamovibili de Vrij e Skriniar, con Bastoni leggermente favorito.