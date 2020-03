Conte, le scelte per Juventus-Inter: Handanovic c’è, ballottaggio a dx – Sky

Intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” in collegamento da Torino, l’inviato Matteo Barzaghi ha parlato delle possibili scelte di Antonio Conte per Juventus-Inter di questa sera. Handanovic torna tra i pali, ballottaggio invece sulla fascia destra tra Antonio Candreva e Danilo D’Ambrosio.

POSSIBILI SCELTE – In attesa della riunione tecnica del tardo pomeriggio, iniziano a trapelare le possibili scelte di Antonio Conte per Juventus-Inter di questa sera. Intervenuto in collegamento da Torino, l’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti in vista della partita: «Il compito della squadra è isolarsi e pensare alla prestazione sportiva senza farsi distrarre da altre cose. Adesso i giocatori stanno riposando e ci sarà poi la riunione tecnica. Per quanto riguarda le scelte di Antonio Conte si parla di un 3-5-2 con Handanovic che rientra tra i pali. Davanti a lui Stefan de Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni con Diego Godin fuori. A destra a centrocampo Candreva è in lotta con D’Ambrosio per una maglia da titolare, mentre sulla sinistra giocherà Ashley Young. Al centro Vecino, Brozovic e Barella con Lautaro Martinez e Romelu Lukaku a completare la formazione».