Sanchez via dall’Inter: pista caldissima! Si muove il presidente del Marsiglia

Ore calde per l’addio di Sanchez dall’Inter. Sul giocatore cileno c’è forte il Marsiglia con lo stesso presidente Longoria che ha mosso i primi contatti con l’entourage dell’attaccante

ADDIO VICINO − La storia tra Alexis Sanchez e l’Inter è ai titoli di coda. Presto l’attaccante lascerà Milano dopo tre anni di nerazzurro. Il Marsiglia sta accelerando con il patron Pablo Longoria che si sarebbe messo in contatto con l’entourage dell’attaccante per sbloccare la situazione. Secondo ‘La Provence‘, le parti sarebbero molto vicine alla conclusione dell’operazione. Prima che Sanchez possa trasferirsi al Marsiglia, occorre però la risoluzione del contratto con l’Inter. Il cileno andrà in scadenza nel 2023. Con molta probabilità, l’Inter gli concederà una buonuscita.