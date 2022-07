Impallomeni: «Inter squadra da battere, Inzaghi scaramantico. Non lo dice»

Stefano Impallomeni, in collegamento su Tmw radio, non ha dubbi sull’Inter. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri partono col favore del pronostico. Inzaghi ha una squadra pronta

SQUADRA DA BATTERE − Impallomeni ritiene l’Inter la squadra più forte del campionato: «Abbiamo assistito ad un campionato molto equilibrato, anche quest’anno ci sarà un campionato simile. Però mi ribadisco: l’Inter è la squadra da battere. Inzaghi forse è scaramantico, non lo dice. Non capisco. Ha in mano la squadra più forte del campionato, deve vincere lo Scudetto. Poi dietro ci saranno le solite Juventus, Milan, Roma e Napoli».