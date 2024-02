Ricavi Uefa e Settlement Agreement: doppio annuncio dell’Inter!

L’Inter annuncia anche il dato sui ricavi Uefa e sul rispetto del Settlement Agreement. Si legge così sul documento di Inter Media And Communication.

RICAVI UEFA − Oltre al dato sulle sponsorizzazioni. Sul documento stilato da Inter Media And Communication si legge anche la voce legata ai ricavi Uefa: “Sulla base delle risorse disponibili a livello UEFA e del modello di distribuzione in atto, e avendo la squadra già raggiunto la UCL Ro16, ci aspettiamo un importo minimo garantito intorno ai 65 milioni di euro. Tale importo potrà aumentare in base all’eventuale ulteriore progressione della squadra nella competizione (la partita di ritorno di Ro16 contro l’Atletico Madrid è prevista il 13 marzo 2024″).

SETTLEMENT AGREEMENT − Sempre sul documento, l’Inter sottolinea un obiettivo raggiunto: “Evidenziamo che, sulla base dei risultati consolidati del gruppo per l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2023, prevediamo di aver raggiunto l’obiettivo finanziario fissato per quest’anno secondo l’accordo transattivo firmato con la UEFA nell’agosto 2022. Pertanto, non ci aspettiamo alcun risultato finanziario contributo da trattenere sul montepremi spettante nella stagione sportiva 23/24. (la revisione effettuata fino ad oggi per data UEFA non ha evidenziato alcuna problematica). Sulla base dei risultati da inizio anno e delle proiezioni più aggiornate per il resto dell’anno fiscale, prevediamo di raggiungere l’obiettivo finanziario fissato dall’accordo transattivo anche per l’anno fiscale che terminerà il 30 giugno 2024). Dal prossimo anno, con la nuova Champions League, i ricavi per le squadre partecipanti aumenteranno del 30% circa“.