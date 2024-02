Inter, arriva il dato sui ricavi dalle sponsorizzazioni per l’anno 24/25!

Oggi call telefonica tra gli investitori dell’Inter, in merito ai risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.p.A. C’è il dato sulle entrate dalle sponsorizzazioni.

RICAVI − Arrivano i risultati economico-finanziari di Inter Media and Communication S.P.A. Oggi alle 15 peraltro è in programma la call telefonica tra tutti gli investitori del club nerazzurro per fare il punto della situazione. Importante e interessante il dato legato ai ricavi da sponsorizzazioni per la stagione fiscale 2024-2025. I ricavi da sponsorizzazioni già contrattualizzati per l’anno fiscale 24/25 ammontano a €72 milioni. Inoltre, spiega il club nel documento, che si sta lavorando per finalizzare/rinnovare ulteriori contratti che sono attualmente in fase di negoziazione.