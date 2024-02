Bucchioni: «Non ti puoi non innamorare di questa Inter! Dal Triplete…»

Bucchioni elogia non solo le prestazioni dell’Inter in campo ma anche la lungimirante programmazione a livello societario. Il noto giornalista, intervenuto come ospite a “Microfono Aperto” sulle frequenze di Radio Sportiva, tratta anche l’ambizioso tema Champions League

MEGLIO DEL TRIPLETE – A Enzo Bucchioni viene chiesto un parere sull’Inter: «La squadra italiana più forte degli ultimi quindici anni non lo so. Perché la Juventus arrivata in finale di Champions League era una grande squadra, che esprimeva anche un ottimo gioco. Con quella me la gioco! Sarebbe una bella partita contro questa Inter, ci sarebbe da divertirsi. Dobbiamo tornare all’Inter del Triplete, perché nel mezzo non c’è stata una squadra come questa. Nel gioco, nella personalità e nella rosa. Ci sono campioni assoluti come Lautaro Martinez e non solo. Questa è una squadra di livello assoluto, internazionale. La collochiamo tra le migliori della storia dell’Inter. Forse a livello individuale quella del Tripete era anche superiore con José Mourinho in panchina ma non sembrava essere insuperabile in ogni partita. Ha ottenuto risultati incredibili ma di carattere, grazie a Mourinho. Qui non c’è solo carattere ma anche idee, gioco e qualità. Questa squadra è perfino più forte globalmente!». Così Bucchioni sulla squadra nerazzurra che sta dominando in Italia.

Bucchioni lancia l’Inter anche in Europa

PROGRAMMAZIONE VINCENTE – Bucchioni non si limita a commentare solo il primo posto nerazzurro in Serie A: «L’Inter può vincere la Champions League, sì. Ogni volta che la vedo giocare c’è una crescita continua in situazioni diverse. E non è facile, soprattutto nelle partite considerate più facili. Questi sono segnali forti. Poi ci sono le partite difficili. Come contro l’Atalanta, dopo l’inizio complicato l’Inter ha saputo reagire. Questa è una squadra che ha maturità dal punto di vista tattico. E c’è una maturità anche tecnica e mentale, come nel caso di Hakan Calhanoglu ma non solo. In Europa ci sono squadre più forti, ma complessivamente chi ha questa solidità di gioco? Faccio fatica a trovarla in altre squadre… L’anno scorso l’Inter è arrivata in finale a sorpresa ma quest’anno si può confermare. Adesso i calciatori lo hanno capito e sono migliorati. Ma quanto è migliorato Simone Inzaghi nella gestione del gruppo? Non ti puoi non innamorare di questa Inter! Complimenti a chi l’ha costruita, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono straordinari. È la bravura di chi sa programmare. Hanno già preso Piotr Zielinski per trovare un erede a Henrikh Mkhitaryan in mezzo al campo… Qui si fa calcio!» Questo il pensiero di Bucchioni sull’ottima Inter di oggi.