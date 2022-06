Prima Pagina IN Edicola: Inter, arriva Lukaku. Lui ‘inguaia’ Dybala

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Parla Branchini: «Inter, Lukaku non ti serve! C’è già Lautaro Martinez. Italia in crisi? Largo agli Abraham. Il calcio si rilancia puntando sui talenti come ha detto la Roma con l’inglese».

Inzaghi firma e sorride, Romelu sta arrivando: rinnovo a 5,5 milioni fino al 2024

TUTTOSPORT

Di spalla, il focus è su Dybala, che potrebbe allontanarsi dall’Inter: “Lukaku inguaia Dybala”