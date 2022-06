Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato Inter.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Altra giornata all’insegna dell’Inter regina del calciomercato. Dopo aver annunciato il rinnovo di Simone Inzaghi (vedi articolo), sono arrivate novità importantissime sul fronte Romelu Lukaku. Affare praticamente quasi fatto con il Chelsea pronto ad accettare la nuova offerta dell’Inter (vedi articolo). Il giocatore presto sarà in Italia per le visite mediche. Da un attaccante ad un altro. Ovvero Paulo Dybala. Rimane l’attesa per capire il futuro della Joya. Occhio però alla pazienza non infinita del giocatore. Due squadre pronte ad approfittarsene (vedi articolo). Qualche aggiornamento anche su Andrea Cambiaso, con la Juventus che mette fretta all’Inter. Proposta avanzata al Genoa (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Traffico in sede Inter con la presenza dell’agente Beppe Riso, il quale ha discusso sul futuro del giovane Franco Carboni. Il procuratore è stato intercettato dal nostro inviato Roberto Balestracci (vedi articolo). Continua a rimanere calda la questione legata a Milan Skriniar. Il difensore, avvisato della possibile cessione, rimane vicino al PSG. Il club francese sarebbe pronto al rilancio decisivo (vedi articolo). Novità anche sul fronte Edin Dzeko, il giocatore può entrare nei discorsi con la Juventus (vedi articolo). Da registrare, infine, il passaggio ufficiale di Andrea Ranocchia al Monza (vedi articolo).

ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C).

Calciomercato Inter LIVE

