Prima Pagina IN Edicola: fantaLautaro! Inter, l’anno del bomber

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

FantaLautaro, passo da record. Inter, l’anno d’oro del bomber. È a 18 gol in campionato, nel mirino ha il primato di Higuain e Immobile (36). Ora sogna una Supercoppa da capitano.

TUTTOSPORT

«Supercoppa in Arabia? Prendi i soldi e scappa». Da giovedì la final four, Sarri polemizza. «Andiamo ad elemosinare in giro per il mondo: se questo è il calcio moderno, felice di essere vecchio».