Prima Pagina IN Edicola: Allegri, Juventus-Inter vale il sorpasso

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Se domenica batte l’Inter, Allegri riporta la Juventus in testa dopo 40 mesi. Max, l’incrocio che vale il sorpasso. Semplicità e creatività dietro a una partenza in campionato che ha stravolto ogni pronostico: 90′ per un’occasione insperata.

Spalletti sicuro: «Napoli ancora da scudetto. Lotterà con Inter, Juventus e Milan»

TUTTOSPORT

Juventus-Inter trita-arbitri. Errori, proteste, veleni, sospetti, ricusazioni: quanti direttori di gara sono stati bruciati… Calvarese: «La partita più difficile del mondo. È un evento planetario e non interessa solo Juventus e Inter, perché si schierano juventini e anti-juventini. E l’eco mediatica può essere tremenda se c’è un errore».