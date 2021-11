Perisic trascinatore in Inter-Shakhtar Donetsk. Rinnovo ancora possibile?

Ivan Perisic è stato uno dei protagonisti di Inter-Shakhtar Donetsk. Il croato, di fatto, ha trascinato la squadra nerazzurra con giocate decisive in entrambe le fasi di gioco. Il rinnovo è ancora possibile?

TRASCINATORE – L’Inter, nella sfida di ieri, oltre ad Edin Dzeko autore di due gol, si è aggrappata alla prestazione monstre di Ivan Perisic, autentico trascinatore della squadra nerazzurra. Il croato, infatti, oltre all’assist al bacio per il definitivo 2-0, si è distinto nel corso del match per numerose giocate decisive, fra cui profondi ripiegamenti difensivi, che certificano la sua totale abnegazione al ruolo ed alla causa nerazzurra. Il croato, forse, sta giocando la sua miglior stagione all’Inter, proprio nell’ultimo anno del suo contratto, in scadenza nel giugno del 2022. Spazio per il rinnovo?

RINNOVO – Ad oggi sembra assurdo pensare ad un Inter senza Ivan Perisic. Il croato è un motore instancabile, in grado di generare pericoli in fase offensiva e lavorare al meglio in copertura. Un valore aggiunto a cui difficilmente si può rinunciare, specie a 0. Bisognerà capire quale sarà la volontà del croato, forse tentato dall’esperienza in Premier League o da un ritorno in Bundesliga, ma è chiaro che la dirigenza nerazzurra, alle giuste cifre, proverà a convincere l’esterno a sposare il progetto dell’Inter per altri anni.