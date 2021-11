Ranocchia celebra il passaggio del turno dell’Inter: «10 anni dopo…»

Andrea Ranocchia, attraverso i suoi account social, celebra il passaggio del turno dell’Inter in Champions League, approdata agli ottavi di finale dopo 10 anni di assenza

FESTEGGIAMENTI – Non si fermano i festeggiamenti per l’approdo dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League, arrivati dopo la brillante vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. L’ultima volta per l’Inter alla fase ad eliminazione diretta risale al 2012, contro il Marsiglia. C’era Ranocchia che, attraverso il suo account di Instagram, ha voluto celebrare il primo traguardo stagionale dei nerazzurri: «…10 anni dopo», la didascalia a corredo del suo post. Di seguito la foto