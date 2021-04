Perisic non parte per Bologna-Inter! Resta a Milano con un altro giocatore

Notizia di serata: Ivan Perisic non sarà della partita in Bologna-Inter. Secondo quanto riportato dall’inviato di “Sky Sport” Andrea Paventi, il croato resterà a Milano a causa di un affaticamento muscolare. Con lui anche Aleksandar Kolarov.

DOPPIA ASSENZA – Antonio Conte con il dubbio per la fascia sinistra in vista di Bologna-Inter. Ivan Perisic infatti è rimasto a Milano a causa di un affaticamento muscolare e non è dunque partito per la trasferta di domani. Con lui anche Aleksandar Kolarov. A questo punto resta da capire chi prenderà il suo posto a sinistra tra Matteo Darmian e Ashley Young.