Inter, 8 vittorie consecutive: nessuno meglio nei top 5 campionati Europei

Con la vittoria fatta registrare contro il Torino, l’Inter (per la seconda volta in questo campionato) ha trovato l’ottava vittoria consecutiva (vedi articolo). Una striscia ancora aperta, in vista della sfida di domani contro il Bologna. Nessuno meglio nei migliori cinque campionati europei.

MIGLIORI D’EUROPA – Benevento, Fiorentina, Lazio, Milan, Genoa, Parma, Atalanta, Torino. Queste sono le otto squadre fin qui sconfitte dall’Inter, nella striscia di vittorie consecutive fatta registrare fino a questo momento. Come riportato anche dai dati del noto portale di statistiche sul calcio Whoscored, nessuno nei migliori cinque campionati europei sta facendo meglio. A dimostrazione – al di là di tutte le critiche e i tentativi di sminuire i risultati dei nerazzurri – del grande lavoro di Antonio Conte. Urge ricordare anche che, quella attualmente attiva, non è l’unica striscia di otto vittorie consecutive per l’Inter. Un risultato simile, infatti, è stato già registrato tra la sfida contro il Torino dell’andata e la vittoria per 6-2 contro il Crotone di inizio 2021.

FORTINO – Un risultato reso ancora più netto dalla striscia di vittorie consecutive a San Siro. Anche qui, nessuno meglio dell’Inter tra i migliori d’Europa. L’ultima non-vittoria è il 2-2 di fine ottobre contro il Parma. Arrivato, tra l’altro, in una situazione rocambolesca. Con tanto di rigore netto negato per un fallo su Ivan Perisic. Dieci vittorie consecutive che sottolineano quanto l’aver trasformato San Siro in un vero e proprio fortino (tolta la sfida contro i gialloblu, a Milano sono arrivate solo vittorie in questo campionato) sia un fattore importantissimo nella cavalcata intrapresa fin qui dagli uomini di Antonio Conte.

OCCHI AL FUTURO – Insomma, l’Inter si prepara già a giocarsela contro le grandi d’Europa nel prossimo futuro. Anche e soprattutto per riscattare una stagione europea deludente come quella di quest’anno. I numeri sono dalla parte dei nerazzurri, le prestazioni e i risultati anche.