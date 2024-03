Perché l’Inter è uscita dalla Champions League? Doppio flop − CdS

A due giorni dall’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, per mano dell’Atletico Madrid, il Corriere dello Sport analizza i motivi che hanno portato la capolista della Serie A a mancare l’accesso ai quarti di finale.

DOPPIO FLOP − Si parla di doppio flop sull’edizione mattutina del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, l’uscita dalla Champions League dell’Inter ai rigori contro l’Atletico Madrid è riconducibile a due motivi: uno di carattere fisico e l’altro di natura mentale. L’Inter, si legge, avrebbe pagato la non perfetta condizione atletica dei suoi giocatori, ultimamente alle prese con diversi guai fisici: Acerbi, Thuram, Calhanoglu, Carlos Augusto, Arnautovic si sono tutti dovuti fermare. Con gli ultimi due assenti dalla partita del Civitas Metropolitano. L’altro motivo, appunto, sarebbe di natura mentale. L’Inter, spremuta per le 13 vittorie consecutive, non ha saputo reggere l’impatto del Metropolitano e la battaglia, calcisticamente parlando, messa in piedi dall’Atletico Madrid. La Beneamata, conclude il Corriere dello Sport, non ha saputo reggere il confronto evidenziando mancanza di tranquillità e sicurezza. Lo scudetto e la seconda stella renderanno, comunque, indimenticabile questa stagione, ma per svoltare in Europa servirà un ulteriore upgrade.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno