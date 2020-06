Napoli-Inter, D’Ambrosio e altri tre non ce la fanno: le ultime – Sky

Verso Napoli-Inter, arrivano sempre più conferme riguardo le condizioni di Danilo D’Ambrosio (VEDI QUI): secondo quanto riportato da “Sky Sport”, il calciatore oggi non ci sarà per la semifinale di ritorno. Insieme a lui restano a casa altri tre giocatori dell’Inter.

QUATTRO ASSENTI – Questa sera andrà in scena Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. L’Inter è chiamata a ribaltare il risultato dell’andata, con un gol a favore dei partenopei. Negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato di qualche dubbio di formazione per Antonio Conte, in particolare per quanto riguarda la difesa: recuperati in parte Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, chi non è ancora al meglio sono Danilo D’Ambrosio e Diego Godin. I due difatti, secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, non partiranno neanche con la squadra in vista della sfida al San Paolo. Con loro, confermato anche Matìas Vecino, e a sorpresa il giovane Lucien Agoume. In campo ci sarà regolarmente Milan Skriniar, e almeno uno tra Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij (attenzione ad Andrea Ranocchia che potrebbe prendere il posto dell’olandese).

Fonte: Sky Sport.